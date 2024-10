Giornata Mondiale della Pasta all’insegna del buon cibo presso il “G. Trecroci” di Villa San Giovanni

StrettoWeb

Il 25 ottobre l’IPALBTUR “G. Trecroci” di Villa San Giovanni ha voluto festeggiare la 25ª Giornata Mondiale della Pasta organizzando un evento nei locali della scuola, al quale hanno partecipato gli studenti del corso d’istruzione per adulti dell’Istituto e una delegazione di alunni delle terze medie dell’Istituto comprensivo “Giovanni XIII” di Villa San Giovanni.

L’evento, fortemente voluto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Enza Loiero per promuovere la didattica formativa e orientativa dell’Istituto Alberghiero, ha voluto omaggiare l’alimento identitario per eccellenza dell’Italia, mettendo in risalto in modo particolare, il legame che la pasta ha anche con la cultura regionale.

Per la riuscita dell’evento, è stata preziosa la collaborazione di due aziende presenti sul territorio: il pastificio Francesco Pio di San Roberto e Il salumificio Borruto di Campo Calabro che hanno fornito i propri prodotti per la degustazione di pasta con ricette legate alla tradizione contadina del periodo autunnale.

Il pomeriggio ha avuto inizio con l’accoglienza da parte degli studenti del corso serale dei giovani alunni accompagnati dai genitori. Le attività previste, curate dai docenti di indirizzo di alimentazione, cucina, sala e accoglienza turistica del corso serale con la collaborazione degli studenti, sono state scandite in tre momenti. Un primo momento è stato caratterizzato dalla visita dei laboratori di cucina e pasticceria per apprezzarne la dotazione strumentale di ultimissima generazione.

Successivamente agli alunni con i loro genitori è stato presentato un veloce excursus della pasta nei suoi aspetti storici, nutrizionali, produttivi e merceologici, al termine del quale sono stato coinvolti in attività laboratoriali.

Divisi in due gruppi, alcuni alunni si sono cimentati nella produzione di pasta fresca legata alle tradizioni calabresi (fileja nello specifico), mentre altri, rimasti nell’area di sala, hanno imparato i rudimenti delle tecniche di servizio ai tavoli.

L’evento si è concluso in bellezza con la degustazione di tre primi piatti a base di ‘nduja, pesto, zucca e salsiccia curata dagli chef della scuola con la collaborazione anche degli studenti dell’indirizzo sala, che hanno gestito il servizio a buffet.

Il bilancio della serata è stato più che positivo. E’ stata palpabile la soddisfazione soprattutto dei giovani alunni dell’Istituto Giovanni XIII e delle loro famiglie, per il percorso conoscitivo ed esperienziale preparato specificamente per loro, relativamente alla regina del made in Italy: sua maestà la pasta.

