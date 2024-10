Gioia Tauro, corsi di formazione sull’infertilità: info e consigli utili su come affrontare il problema

StrettoWeb

“L’infertilità è in progressivo aumento nella popolazione. Bisogna affidarsi subito a professionisti competenti, per evitare di perdere anni preziosi prima di arrivare ad una diagnosi per accedere alle tecniche di PMA. Perché l’età, soprattutto quella della donna, gioca un ruolo importante nelle probabilità di successo delle tecniche di PMA”. È, ancora una volta, il Gatjc Fertility Center ad intervenire su uno dei problemi più importanti – e frequenti – di oggi giorno. “Il nostro centro si occupa quotidianamente di sensibilizzazione ed informazione attraverso incontri gratuiti e corsi di formazione, azioni preventive fondamentali per creare una rete tra specialisti e far fronte sempre di più all’infertilità”, dicono dal bel centro di Gioia Tauro.

La fertilità femminile è un argomento di grande importanza, soprattutto considerando che la capacità riproduttiva diminuisce, appunto, con l’età. Non bisogna cadere nell’errore, però, di considerare che sia solo la donna ad avere potenzialmente problematiche legate alla propria fertilità; l’infertilità maschile sta subendo un notevole incremento ed è necessario effettuare sin dalle prime difficoltà uno screening cosi da conoscere la propria fertilità. “Per questo motivo, è fondamentale che le donne siano informate e aggiornate sulle pratiche che possono aiutare a preservare la fertilità e a prevenire problemi legati all’età. Uno degli aspetti più cruciali è la consapevolezza dell’età fertile: occorre sapere tutto ciò e considerare di pianificare la gravidanza in anticipo se si desidera avere figli”, ribadiscono dal Gatjc.

Inoltre, “mantenere un peso corporeo adeguato e seguire uno stile di vita salutare sono fattori chiave per preservare la fertilità. Un’alimentazione equilibrata, l’esercizio fisico regolare e l’evitamento di sostanze nocive come il tabacco e l’alcol possono fare una grande differenza”, è emerso nel corso dell’ultimo “aggiornamento” formativo svoltosi nei giorni scorsi. “Le visite di controllo ginecologiche regolari sono altrettanto importanti. E permettono di monitorare la salute riproduttiva e di individuare eventuali problemi prima che diventino più gravi”. Infine, è fondamentale che le donne siano informate sui trattamenti disponibili: la tecnologia medica ha fatto enormi progressi e ci sono molte opzioni di fertilità assistita che possono aiutare le coppie a realizzare il loro desiderio di avere figli.

