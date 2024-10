Tensione a Gioia Tauro, aggredito il sindaco Scarcella

StrettoWeb

Caos al Comune di Gioia Tauro dove il sindaco Simona Scarcella è stata vittima di un’aggressione verbale da parte di un cittadino della città del Porto. L’episodio si sarebbe verificato all’interno del Comune. Il primo cittadino ha denunciato ai Carabinieri quanto accaduto.

La solidarietà di Occhipinti

“L’aggressione verbale di cui è stata vittima Simona Scarcella rappresenta tutto quello che Gioia Tauro vuole mettersi alle spalle da quando ha scelto di affidare la propria amministrazione al nuovo sindaco”. Lo afferma il Commissario metropolitano Riccardo Occhipinti dopo l’aggressione avvenuta alla casa comunale di Gioia Tauro che ha spinto Simona Scarcella a presentare apposita denuncia alla locale stazione dei Carabinieri.

“Come Udc della Città Metropolitana – spiega ancora Occhipinti – insieme al commissario cittadino Angelo Guerrisi e all’intero gruppo del partito di Gioia Tauro, nel condannare con forza il deprecabile episodio offriamo a Simona Scarcella, oltre a una totale solidarietà, la piena collaborazione per proseguire con il medesimo impegno nell’azione amministrativa intrapresa. Il cambio di passo rispetto all’amministrazione precedente – prosegue la nota del Commissario metropolitano – è sotto gli occhi di tutti e Simona Scarcella sta dimostrando ottime capacità amministrative in grado di costruire un futuro diverso e migliore per la Comunità gioiese. Siamo certi che, dopo l’inevitabile momento di sconforto iniziale che ha richiesto anche un intervento medico, Simona Scarcella tornerà a guidare l’amministrazione comunale di Gioia Tauro con ancora maggiore determinazione rispetto a prima, sapendo di potere contare su una solida maggioranza e sul sostegno dei cittadini che non intendono farsi ricacciare indietro da individui che, evidentemente, non hanno capito che il passato non tornerà più”.

