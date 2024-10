Ginnastica Ritmica, l’ASD Restart parte col botto: conquistate 6 medaglie

StrettoWeb

La stagione 2024-2025 è iniziata con il botto per la società ASD Restart diretta dalla Prof.ssa Marilena D’Arrigo, che lo scorso 6 ottobre ha preso parte alla seconda prova regionale del Torneo Individuale Gold di Specialità di ginnastica ritmica, tenutosi a Catanzaro. Dal “PalaGallo” il club reggino porta a casa ben 6 medaglie, assicurando di fatto per tutte e 5 le ginnaste in gara l’accesso alla fase successiva, fase interregionale denominata Zona Tecnica che si terrà dal 24 al 27 Ottobre a Lucca.

Le vincitrici

In questo campionato regionale Gold, più alto livello agonistico della Federazione Ginnastica d’Italia (FGI), ad aggiudicarsi le 3 medaglie d’oro, per l’ASD Restart, sono state le atlete Mariarosaria Morabito, categoria Allieve 2 con le Clavette, e Giada Arco, categoria Junior 3 con Cerchio e Clavette.

Medaglia d’argento, invece, per le compagne di squadra Giada Squillaci, categoria Allieve 2 con il Cerchio, e Elsa Labate, categoria Junior 3 alle spalle della compagna di squadra con l’attrezzo cerchio. Infine a distinguersi per eleganza Gaia Suraci salita sul terzo gradino del podio nella categoria Junior 2 attrezzo palla.

La gara è stata di elevatissimo livello tecnico e gli ottimi risultati riportati dimostrano il lavoro quotidiano svolto in palestra e l’impegno costante messo sia dalle ragazze che dai tecnici del team agonistico. Il lavoro di preparazione prosegue senza sosta, soprattutto in vista delle gare a venire, non solo per il gruppo agonistico, ma anche per tutte le atlete dei corsi base di ginnastica ritmica tenuti dallo staff tecnico pluri qualificato dell’ASD Restart, per atlete dai tre anni ai 24 anni, nelle sedi di Pentimele, San Brunello, Viale Calabria e Pellaro. L’anno sportivo della Restart è appena iniziato e già regala e promette grandi emozioni.

