Gianna Nannini in concerto a Roccella Jonica, 2 tappe in Sicilia: date e info sul nuovo tour

In attesa di rivederla live in tutta Europa in occasione del tour indoor Sei nell’anima tour – European Leg in partenza il 22 novembre da Jesolo e ormai a pochissimi passi dal tutto esaurito, Gianna Nannini annuncia oggi 8 nuovi appuntamenti del Sei nell’anima – Festival European Leg 2025, la leg estiva distribuita da Friends & Partners e co-prodotta con 3Monkeys con cui Gianna attraverserà l’Europa da nord a sud trascorrendo un’estate all’insegna di nuovi imperdibili rock show.

L’annuncio delle nuove date arricchisce ulteriormente il calendario in continuo aggiornamento del Sei nell’anima – Festival European Leg 2025, che porterà l’icona del rock a calcare i palchi di alcuni dei festival estivi più importanti. Ecco i nuovi 8 show: il 4 luglio all’Estate al Forte di Bard (AO), il 13 luglio al Pistoia Blues Festival di Pistoia, il 15 luglio al Sonic Park di Nichelino (TO), il 23 luglio al Thurn Und Taxis Shlossfestspiele di Regensburg (Germany), il 9 agosto al Forte Arena di Santa Margherita di Pula (CA), il 21 agosto al Roccella Summer Festival di Roccella Jonica (RC), il 23 agosto al Sotto il Vulcano Fest di Catania e il 24 agosto al Dream Pop Festival di Palermo.

I nuovi appuntamenti del Sei nell’anima – Festival European Leg 2025 si aggiungono al grande mosaico del progetto Sei nell’anima che – oltre al tour europeo indoor – comprende l’album SEI NEL L’ANIMA (pubblicato a marzo per Columbia Records/Sony Music Italy), il film Sei nell’anima disponibile da maggio su Netflix e da subito al primo posto tra i titoli più visti sulla piattaforma e liberamente tratto dal libro autobiografico “Cazzi miei” (2016), ristampato per l’occasione con il titolo Sei nell’anima (Cazzi miei).

I biglietti del Sei nell’anima tour – European Leg e le prevendite dei biglietti per le nuove date del Sei nell’anima – Festival European Leg 2025 sono disponibili da oggi alle ore 16:00 su Ticketone, ad eccezione della data di Santa Margherita di Pula (CA), per cui le vendite partiranno venerdì 18 ottobre. Maggiori info sul sito di Friends & Partners. La radio partner del tour è Radio Italia.

Il calendario del Sei Nell’Anima – Festival European Leg 2025

03 luglio – Bologna – Sequoie Music Park

04 luglio – Bard (AO) – Estate al Forte – NUOVA DATA

06 luglio – Codroipo (UD) – Villa Manin

12 luglio – Marostica (VI) – Marostica Summer Festival Volksbank 2025

13 luglio – Pistoia – Pistoia Blues Festival – NUOVA DATA

15 luglio – Nichelino (TO) – Sonic Park – NUOVA DATA

17 luglio – Locarno (Switzerland) – Moon & Stars Festival

18 luglio – Rosenheim (Germany) – Rosenheim Sommerfestival

20 luglio – Hamburg (Germany) – Stadtpark Open Air

21 luglio – Wiesbaden (Germany) – Rheingau Musik Festival

23 luglio – Regensburg (Germany ) – Thurn Und Taxis Shlossfestspiele – NUOVA DATA

) 26 luglio – Lauchheim (Germany) – Festival Schloss Kapfenburg

28 luglio – Freiburg (Germany) – Zelt-Musik-Festival

29 luglio – Füssen (Germany) – Barockgarten Am Festspielhaus

31 luglio – St. Wendel (Germany) – Bosenbach Festival

02 agosto – Ebern (Germany) – Roesler Open Air Schloss Eyrichshof

03 agosto – Weimar (Germany) – Erbenhof Schallkultur Festival

09 agosto – Santa Margherita di Pula (CA) – Forte Arena – NUOVA DATA

13 agosto – Macerata – Sferisterio

21 agosto – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival – NUOVA DATA

23 agosto – Catania – Sotto Il Vulcano Fest – NUOVA DATA

24 agosto – Palermo – Dream Pop Festival – NUOVA DATA

