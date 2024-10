GialappaShow, Sinner e lo spot per la Calabria tutto da ridere: “…cu si bagna u culu” | VIDEO

StrettoWeb

Dalla Val Pusteria alla Calabria, giusto qualche chilometro di distanza. Nell’ultima puntata dello GialappaShow Jannik Sinner si è lanciato in un simpatico spot per la Calabria. Il curioso scenario è nato dalla divertente imitazioni di Giovanni Vernia che, scherzando sui tanti spot pubblicitari che ormai da tempo vedono protagonista il tennista numero 1 al mondo, ha deciso di portarlo fino in Calabria.

Nel simpatico sketch (VIDEO), Vernia-Sinner risponde alle critiche di chi lo accusa di non essere italiano sottolineando che essere italiani non dipende dalla Regione. E parte lo sport “La Mia Calabria“, stile “La Mia Liguria” di Elisabetta Canalis. “La mia Calabria, la mia Regione, il mio peperoncino, l’antica saggezza popolare della mia gente riassunta in un famoso detto: ‘si mangia u pisci cu si bagna u culu’“, afferma Sinner con una battuta.

