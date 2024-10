“Giacomo Matteotti, l’Italia migliore”, a Messina la presentazione del libro di Federico Fornaro

StrettoWeb

Si intitola “Giacomo Matteotti: l’Italia migliore” il libro del deputato Dem Federico Fornaro, edito da Bollati Berlinghieri. Il volume sarà presentato domani (lunedì 7 ottobre) alle ore 17:30 al parco museo Forte Cavalli a Messina (Larderia). Al dibattito – alla presenza dell’autore e moderato da Antonella Russo, consigliera comunale PD a Messina – interverranno Anthony Barbagallo, segretario regionale del PD Sicilia, il deputato regionale Calogero Leanza e Franco De Domenico.

Una location, quella in cui si svolge la presentazione, non proprio casuale: è, infatti, anche in questa struttura nella città dello Stretto che l’esponente socialista, ucciso il 10 giugno 1924 da uno squadrone fascista, fu spedito dal regime a svolgere il servizio militare. Un “confino” durato 3 anni, dal 1916 al 1919.

Brevi sinossi del libro-biografia: “A cento anni dalla morte, in un contesto politico nel quale si fa sempre più strada, pericolosamente, una certa strisciante relativizzazione della dittatura fascista di Mussolini, Federico Fornaro – si legge nella presentazione curata dalla casa editrice – scrive la biografia completa e aggiornata di un politico scomodo, dai suoi esordi nel Polesine fino al suo tragico epilogo, per analizzarne il pensiero e la statura morale, andando oltre la sterile celebrazione del martire. Ne esce un ritratto a tutto tondo, che in parte spiega questa sorta di “amnesia” che pare aver colto l’Italia per un secolo intero”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.