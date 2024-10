Futsal, la Futura U19 vince 2-4 a Lamezia

StrettoWeb

E’ iniziato il campionato Under 19. La Polisportiva Futura, da campionessa in carica, forte del titolo regionale conquistato nella stagione 2023-24, ci riprova. I ragazzi di Mister Francesco De Stefano, supportati da Mister Pedà vincono all’esordio sbancando Lamezia. 2 a 4 il finale a favore dei giallo-blu che confermano lo strepitoso momento di risultati che permea il cammino in A2 Elite, con due vittorie su due, e nella Coppa della Divisione Under 23, con il medesimo percorso.

Prova di gruppo significativa per Squillaci e soci che mettono in estrema difficoltà il portiere avversario. In gol, Melito con una doppietta, primo e terzo gol, Caserta e Diano. La prossima sfida si giocherà domenica 27 ottobre 2023 alle ore 16,00 al Palattinà contro Soverato Futsal.

