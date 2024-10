Furti di cavi di rame a Palermo: quartiere al buio

StrettoWeb

Ancora furti di cavi di rame a Palermo. Ieri una cabina del quartiere Sperone è stata danneggiata e sono stati rubati diversi metri di cavi di rame. Le strade del quartiere sono rimaste al buio tutta la notte creando disagi ai residenti. Altro furto di rame nel padiglione 18 dell’ospedale Civico di Palermo. Anche in questo caso è stata danneggiato la cabina elettrica e portati via cavi di rame provocando non pochi disagi. Le indagini sono condotte dai carabinieri e dalla polizia di Stato.

