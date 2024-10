Forza Italia, nuove ed importanti adesioni a Taurianova | NOMI

StrettoWeb

“Il Coordinamento provinciale di Forza Italia Reggio Calabria esprime vivo compiacimento per la volontà di aderire al partito manifestata da Maria Fedele e da Vincenzo Papalia, rispettivamente assessore e consigliere comunale di Taurianova. Si tratta di due innesti che rafforzano ulteriormente il radicamento del partito azzurro nel territorio dell’Area Metropolitana e la qualità della classe dirigente che Forza Italia esprime in Calabria, ampiamente presente all’interno degli enti locali”. E’ quanto scrive in una nota l’On. Giovanni Arruzzolo, coordinatore provinciale di Forza Italia Reggio Calabria. “Nel caso di Taurianova in particolare, trattandosi di una tra le più grandi e importanti cittadine della provincia reggina, questi due ulteriori innesti consentono al partito di aumentare in maniera considerevole presenza e competenza anche in Consiglio comunale, dove a rappresentare le fila azzurre si contava già la presenza qualificata e responsabile del Consigliere Nello Stranges, che di fatto, da questo momento, aderisce formalmente alla maggioranza a supporto del Sindaco Roy Biasi. Attraverso queste tre figure, dunque, Forza Italia si pone nelle condizioni non solo di offrire un forte contributo per l’azione dell’attuale Amministrazione comunale, da sempre spinta propulsiva per il Centrodestra provinciale e regionale, ma al contempo anche di prepararsi al meglio alla prossima sfida elettorale locale. Ovviamente all’insegna della continuità“, rimarca Arruzzolo.

“Queste nuove adesioni a Forza Italia sono la conferma di come viene percepito il Partito: una casa comune, aperta al dialogo, pronta ad accogliere i liberali moderati che credono nella funzione di “ago della bilancia” che Forza Italia riveste all’interno della Coalizione di CentroDestra. Questo Coordinamento coglie l’occasione per comunicare che l’Assessore Maria Fedele, dimostratasi negli anni un vero e proprio tecnico della cultura, nonché brillante direttore artistico delle manifestazioni di “Taurianova Capitale Italiana del Libro”, proprio per via delle sua competenza in materia rivestirà ufficialmente un ruolo di responsabilità nell’organigramma provinciale del partito proprio all’interno del Dipartimento di riferimento. Siamo certi che darà vigore ed entusiasmo in un settore in cui Forza Italia crede molto come leva per il riscatto sociale e culturale della Calabria”, conclude Cannizzaro.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.