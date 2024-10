Folle inseguimento a Palermo: volante si ribalta, due poliziotti feriti

StrettoWeb

Due agenti a bordo di una volante hanno intercettato due ladri su un’auto rubata, una Fiat 500, e l’hanno inseguita. In corso dei Mille a Palermo, le due vetture sono finite contro un palo e alcune auto in sosta. La volante ha cappottato, mentre i due ladri sono riusciti a scendere dall’auto e fuggire. Gli agenti sono rimasti feriti e trasportati in ospedale, per loro la prognosi è di sei giorni. Indagini sono in corso.

Uil polizia: “solidarietà ad agenti feriti in inseguimento”

“Quanto avvenuto la scorsa notte è la dimostrazione di come la polizia di Stato è sempre vigile nel prevenire e reprimere i reati, tra i quali quelli del furto di automobili molto avvertito, per la sua recrudescenza, dai cittadini di Palermo. Ai colleghi rimasti feriti durante l’inseguimento dei due ladri, avvenuto nei pressi di corso dei Mille, va la solidarietà della Uil Polizia Palermo oltre che l’augurio di una pronta guarigione“. Lo ha detto Giovanni Assenzio, segretario provinciale Uil Polizia Palermo, dopo che una volante è rimasta coinvolta nell’incidente causato da due ladri d’auto che hanno abbandonato una Fiat 500 appena rubata, andando poi a schiantarsi contro un palo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.