Foggia-Catania in un clima triste dopo la tragedia: l’iniziativa dei pugliesi e la richiesta pressante dei tifosi

Domenica pomeriggio alle ore 15, da programma, è previsto il match tra Foggia e Catania, del girone C di Serie C. Ma il clima è surreale. La città pugliese è ancora scossa dalla tragedia dei tre giovanissimi morti nel weekend in un incidente stradale, di ritorno dalla trasferta di Potenza, per la precisione Michele Biccari (17 anni), Gaetano Gentile (21 anni) e Samuel Del Grande (13 anni). A tal proposito, oggi si svolgono i funerali.

I tifosi delle due squadre chiedono con insistenza che la gara venga rinviata, proprio per il clima triste che si registra e in segno di rispetto verso le vittime. Nelle scorse ore era circolata e rimbalzata quella che è stata poi bollata come fake news, ovvero che il Catania avesse rifiutato il rinvio proposto dal Foggia. Non si hanno al momento novità in merito, la partita è regolarmente in programma tra tre giorni, ma la società di casa ha ufficializzato alcune iniziative. Eccole di seguito:

L’intero incasso dei tagliandi venduti, al netto dei costi, verrà devoluto alle famiglie coinvolte nel tragico incidente

Non verrà concesso alcun tipo di accredito, a tal fine si ringrazia anticipatamente tutti coloro i quali aderiranno a tale iniziativa

L’ingresso in campo delle squadre avverà con 3 minuti di ritardo, in memoria dei 3 ragazzi scomparsi, questo per simboleggiare un momento di raccoglimento dedicato ad ognuna delle vittime.

Successivamente verrà svolto il minuto di silenzio e la squadra rossonera indosserà il lutto al braccio.

Infine verranno deposti dei fiori sotto il settore Curva Nord Franco Mancini, luogo occupato come consuetudine dai giovani scomparsi.

