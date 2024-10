Festa dei Nonni: incontro tra generazioni a Cinquefrondi

StrettoWeb

In occasione della Festa nazionale dei Nonni, anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Cinquefrondi non tarda a organizzare una giornata ricca di attività per valorizzare e far ricordare l’importanza della presenza dei nonni nella società. Infatti, insieme al progetto Viviamo Cinquefrondi, il 2 ottobre 2024 a partire dalle ore 17:30 la Villa Comunale ospiterà un incontro tra generazioni all’insegna della musica e del divertimento. Nonni e nipoti saranno chiamati a spalleggiarsi e a collaborare sinergicamente in giochi e balli.

“Credendo fermamente nel valore della storia come educatrice di vita per il futuro, si darà voce ai nonni affinché possano raccontare ai nipoti e alla comunità episodi significativi della loro vita. Con la speranza che questo incontro possa insegnare alla comunità a rendere i nonni protagonisti nella loro festa e nella vita, dedicando loro amore e affetto, si invita la cittadinanza a partecipare“, è quanto c’è scritto in una nota del comune.

