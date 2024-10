Farmaci stupefacenti scaduti al Pronto Soccorso di Milazzo, il deputato Sciotto presenta un’interrogazione

StrettoWeb

Il deputato di Sud Chiama Nord, Matteo Sciotto, ha presentato un’interrogazione rivolta al Presidente della Regione Sicilia e all’Assessore regionale alla Salute, in merito alla gestione dei farmaci stupefacenti presso il pronto soccorso del Presidio Ospedaliero “Giuseppe Fogliani” di Milazzo. Sciotto ha richiamato l’attenzione sulla normativa vigente che stabilisce le modalità di classificazione, gestione e somministrazione dei farmaci stupefacenti, suddivisi in tabelle, con particolare attenzione alla “Tabella dei Medicinali” che contengono le sostanze utilizzate a scopo terapeutico. La gestione di questi farmaci è sottoposta a rigidi controlli, con obbligo di registro di carico e scarico, e la responsabilità di acquisto e distribuzione è affidata al Direttore del Servizio Farmacia Ospedaliera.

Negli ultimi tempi, sono emerse preoccupanti segnalazioni riguardanti una presunta somministrazione di farmaci stupefacenti scaduti a pazienti, tra cui un episodio specifico che vedrebbe coinvolta una paziente a cui sarebbe stato somministrato un farmaco ampiamente scaduto.

In merito alla questione, Sciotto ha dichiarato: “ho presentato un’interrogazione parlamentare in merito alla delicata questione della gestione dei farmaci stupefacenti (come Morfina, Contramal) presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale ‘Giuseppe Fogliani’ di Milazzo. Negli ultimi tempi, sono circolate insistenti voci su una presunta somministrazione di farmaci stupefacenti scaduti a pazienti, in particolare un caso che sembrerebbe coinvolgere la somministrazione di un farmaco ampiamente scaduto. Considerando la gravità della questione e il fatto che tali informazioni sono ormai di dominio pubblico, ho chiesto di avviare tutti i controlli necessari per verificare la corretta gestione dei farmaci e, in caso di irregolarità, accertare le eventuali responsabilità. La tutela della salute dei cittadini e la trasparenza nella gestione delle strutture sanitarie sono priorità su cui non possiamo transigere. Continuerò a vigilare su questa situazione e a tenervi informati sugli sviluppi”.

“Alla luce delle segnalazioni e della crescente preoccupazione pubblica, Sciotto ha sottolineato l’importanza di sgomberare il campo da qualsiasi dubbio sulla gestione dei farmaci presso il pronto soccorso del Presidio Ospedaliero di Milazzo. Pertanto, ha richiesto alle autorità competenti di avviare tutti i controlli necessari per verificare la corretta gestione di tali farmaci e, nel caso vengano riscontrate irregolarità, accertare le relative responsabilità. L’obiettivo di questa interrogazione è garantire che la gestione dei farmaci stupefacenti rispetti rigorosamente le norme di sicurezza, al fine di tutelare la salute pubblica e assicurare la trasparenza nelle procedure sanitarie”, conclude.

