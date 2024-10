Falcomatà entusiasta: “anche questo weekend Reggio Calabria sarà strapiena di turisti e visitatori”

StrettoWeb

Il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, in occasione della Giornata Mondiale del Sorriso – che ricorre oggi, 4 ottobre – è intervenuto sui social per evidenziare il grande movimento di turisti e visitatori in città, che si ripeterà anche in questo weekend, per via dei tanti eventi in programma. “Ogni cosa importante implica impegno. Sorridere, per esempio, impone il coinvolgimento di ben 12 muscoli tra bocca, labbra, occhi e zigomi. E dura un niente, giusto il tempo di rimanere eternamente impresso in un ricordo. Buona Giornata Mondiale del Sorriso a tutti!”, scrive.

“Ps: Anche questo fine settimana Reggio sarà strapiena di turisti e visitatori. Al Cilea comincia il Congresso Straordinario nazionale dell’Unione Camere Penali con circa mille avvocati provenienti da tutta Italia. Ieri è iniziato Bergarè, vi invito a visitare il villaggio e le prelibatezze dello Street Food a piazza Castello. E’ in corso anche il Grand Tour delle Calabrie con le auto storiche che ieri sono passate da Reggio. Oggi comincia anche Reghion Road Up con i tour guidati dei siti archeologici. Ci vediamo in giro, col sorriso, come sempre”.

