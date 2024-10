FAI, Salute e Cammino Bizantino: “a Calanna giornate memorabili”

StrettoWeb

“Nel mese di settembre, il Comune di Calanna ha vissuto delle giornate memorabili grazie agli eventi organizzati in occasione della Giornata del FAI (Fondo Ambiente Italiano), la Giornata della Salute e la Byzantine Route. La manifestazione del FAI è stata un importante momento di promozione culturale e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico del nostro territorio, coinvolgendo cittadini, visitatori e appassionati alla scoperta delle bellezze nascoste del nostro paese”. Comincia così la nota del Coordinatore Comunale di Forza Italia Sebastiano Morena.

La Giornata del FAI

“In qualità di Coordinatore Comunale di Forza Italia del Comune di Calanna unitamente al Vicario Fiumanò Francesco, desidero esprimere i miei più sentiti complimenti alla Proloco di Calanna per l’eccellente lavoro svolto nell’organizzazione e nella gestione di questa importante iniziativa. Grazie al loro impegno e alla loro dedizione, la Giornata del FAI si è rivelata un vero successo, offrendo a tutti i partecipanti un’esperienza ricca di cultura, storia e tradizioni. La Proloco di Calanna, in particolare, ha saputo dimostrare ancora una volta l’importanza del volontariato e della passione per il territorio. Grazie alla loro instancabile attività, i visitatori hanno potuto scoprire luoghi d’interesse storico e artistico, spesso poco noti, che rappresentano il cuore pulsante della nostra comunità. Le visite guidate, gli eventi e le iniziative collaterali hanno contribuito a creare un’atmosfera di festa e di condivisione, rendendo la Giornata del FAI un evento davvero unico”.

La Giornata della Salute

“A fine settembre si è svolta con grande successo la Giornata della Salute organizzata dalla Commissione Comunale Pari Opportunità del Comune di Calanna, un evento che ha visto la partecipazione di un notevole numero di cittadini, dimostrando quanto sia sentita l’esigenza di iniziative che promuovano il benessere e la prevenzione sul territorio. Durante la giornata, i cittadini hanno potuto usufruire di una vasta gamma di servizi gratuiti, offerti da un team di professionisti che ha messo a disposizione il proprio tempo e la propria competenza. Inoltre, è stata prestata particolare attenzione all’assistenza agli anziani, con specialisti che hanno offerto consigli e suggerimenti per migliorare la qualità della vita delle persone più avanti con l’età”.

“La giornata ha visto la presenza di numerosi medici e professionisti che hanno effettuato visite mediche gratuite, offrendo così un’occasione preziosa per chi, magari, non aveva la possibilità di accedere a tali servizi in altre circostanze. Un ringraziamento speciale va, quindi, alla Commissione Comunale Pari Opportunità del Comune di Calanna, che ha dimostrato grande sensibilità nell’organizzare un evento di tale portata, ma soprattutto ai dottori e ai professionisti che, con dedizione e spirito di servizio, hanno prestato la loro opera in modo completamente gratuito. Grazie a loro, l’iniziativa ha assunto un valore ancora più grande, rappresentando un esempio concreto di solidarietà e attenzione verso il prossimo”.

“Questa Giornata della Salute ha confermato quanto sia importante creare spazi e momenti di incontro tra cittadini e professionisti del settore sanitario, per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della cura della propria salute. L’affluenza massiccia e l’entusiasmo con cui i cittadini hanno partecipato sono la dimostrazione che eventi di questo tipo sono fondamentali per promuovere una cultura della salute consapevole e accessibile a tutti. Speriamo che questa Giornata della Salute rappresenti solo il primo di tanti appuntamenti futuri, perché la salute è un diritto di tutti e iniziative come questa contribuiscono a costruire una comunità più unita, informata e attenta al benessere collettivo”.

Il “Cammino Bizantino”

“È partito con grande entusiasmo il “Cammino Bizantino”, un’iniziativa organizzata anche questa dalla Proloco che mira a riscoprire le radici storiche e culturali del territorio attraverso un percorso suggestivo, ricco di fascino e spiritualità. L’evento ha raccolto l’interesse di molti appassionati di trekking, storia e tradizioni locali, attratti dall’idea di immergersi in un’esperienza che unisce il piacere dell’escursionismo alla scoperta del patrimonio bizantino della zona. Il Cammino Bizantino, lungo circa 15 chilometri, attraversa anche alcuni dei luoghi più caratteristici del territorio calannese, ogni tappa del cammino è stata scelta con cura per raccontare una parte della storia di Calanna, mettendo in luce i segni lasciati dai Bizantini, i quali hanno contribuito in modo significativo alla formazione dell’identità culturale di questa terra”.

L’entusiasmo della Proloco e del Sindaco

La Proloco ha lavorato intensamente per organizzare questo evento, coinvolgendo storici, guide locali e appassionati del territorio, al fine di offrire ai partecipanti un’esperienza completa e coinvolgente. “Il nostro obiettivo è far conoscere la ricchezza storica e naturale di Calanna, valorizzando i tesori nascosti del nostro territorio e promuovendo un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente”, ha dichiarato il presidente della Proloco durante la cerimonia di apertura. “È stato emozionante vedere così tante persone condividere questo cammino, unendo la passione per la natura alla voglia di conoscere la nostra storia. Speriamo che questa iniziativa possa diventare un appuntamento fisso per Calanna e che possa continuare a crescere negli anni a venire”, ha aggiunto il sindaco Domenico Romeo durante il saluto ai partecipanti.

I ringraziamenti

“Un ringraziamento speciale va anche all’Amministrazione Comunale, capeggiata dal lungimirante Sindaco Domenico Romeo che ha saputo sostenere e promuovere queste iniziative con grande attenzione e professionalità. La collaborazione tra istituzioni e associazioni è stata fondamentale per la riuscita della manifestazione, dimostrando che, quando si lavora insieme per il bene comune, i risultati non possono che essere positivi. In conclusione, eventi come questi rappresentano un’importante opportunità per promuovere il turismo, l’arte e la cultura locale, contribuendo allo sviluppo del nostro Comune e alla creazione di una comunità più unita e consapevole delle proprie potenzialità”.

“La speranza è che manifestazioni di questo tipo diventino sempre più frequenti, continuando a offrire momenti di aggregazione e arricchimento per tutti noi. Grazie ancora alla Proloco, alla Commissione Pari Opportunità e all’Amministrazione Comunale per aver reso possibile queste splendide giornate. Avanti così, verso nuovi traguardi!”, si chiude l’intervento del Coordinatore Comunale di Forza Italia Sebastiano Morena.

