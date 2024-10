Un ex Reggina finisce in manette, ma la vicenda è surreale

StrettoWeb

Per i tifosi della Reggina è un nome nostalgico, praticamente una meteora, anche se allora – da giovanissimo – prometteva bene. Poi ha girovagato in Europa, ma si è fatto ricordare più per episodi extra campo, che di campo. E ora è stato arrestato, di nuovo. Il riferimento è a Nicki Bille Nielsen, oggi 36enne ma nel 2006-2007 – l’anno della penalizzazione – in riva allo Stretto (sette presenze) da giovanissimo.

Così come rivela la stampa danese, l’ex attaccante anche del Villarreal è stato arrestato e dovrà rimanere in carcere fino a fine ottobre. La vicenda, però, è surreale. Nielsen infatti ha confessato di aver rubato in un supermercato e di aver aggredito e minacciato i dipendenti dello stesso. “Ti romperò la mascella, dovrai mangiare yogurt per sei settimane”, avrebbe detto a uno dei lavoratori che hanno cercato di fermarlo, tenendolo per il collo. In tutto ciò avrebbe preso dei prodotti senza pagare, per un totale – udite udite di 176 corone, ovvero… 20 euro. Non è la prima volta che l’ex Reggina viene arrestato, coinvolto in risse con agenti o maltrattamenti alla compagna.

