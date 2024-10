Elezioni Usa, Trump: “miei sostenitori molto migliori di Biden e Harris”

StrettoWeb

“I miei sostenitori sono molto più di qualità del corrotto Joe e della bugiarda Kamala, di più alta qualità. La mia risposta a Joe e Kamala è molto semplice: non puoi guidare l’America se non ami gli americani”. Lo ha detto Donald Trump in Wisconsin, rilanciando le accuse al presidente Joe Biden, che ha definito “spazzatura” gli elettori di Trump, e di riflesso alla sua vice e candidata Democratica alle presidenziali Kamala Harris, che però ha preso le distanze da quel termine. Biden si è poi scusato.

