Elezioni USA, Klaus Davi: “ecco perchè gli ebrei americani non voteranno Harris”

“Mi riesce difficile pensare che un ebreo possa votare la Harris non perché non sia una candidata valida, ma perché la sua opinione sul conflitto in Medio Oriente si è rivelata parecchio ambigua“. Lo ha dichiarato Klaus Davi, intervistato all’interno della rubrica ‘Radio Shalom’ in onda su Radio Radicale e condotta da Ruben della Rocca.

“Penso che molti ebrei di sinistra piuttosto che votare Kamala non si recheranno alle urne e altri adotteranno la strategia democristiana, ossia ‘ai sondaggi dichiaro che voto Kamala Harris, ma poi voto Trump’. Su Israele il leader repubblicano è stato molto netto e le vittorie dell’esercito di Netanyahu lo stanno rafforzando“, ha aggiunto Davi.

