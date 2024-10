Elezioni USA, da Elon Musk altri 43 milioni per la campagna di Trump: la spesa totale è da capogiro

StrettoWeb

Elon Musk continua a finanziare la campagna elettorale di Donald Trump in vista delle elezioni USA. Il magnate americanoha verso altri 43.5 milioni di dollari ad America Pac, il comitato di azione politica fondato, e finanziato per aiutare Donald Trump a tornare alla Casa Bianca. Con i 75 milioni versati nel trimestre precedente, sono finora 118,5 i milioni di dollari investiti dal miliardario tech in iniziative a sostegno della campagna di Trump.

Come l’ultima, controversa, di mettere in palio ogni giorno un milione di dollari tra chi ha firmato una petizione, ufficialmente in difesa libertà di espressione e libertà di uso delle armi, ma di fatto una raccolta di firme di potenziali elettori di Trump negli Stati chiave, ai quali sono stati dati, sempre da Musk, 47 dollari per firmare e far firmare. Sulla lotteria, si è mosso il dipartimento di Giustizia che ha scritto ad America Pac per avvisare che l’iniziativa potrebbe essere una violazione della legge elettorale.

Nonostante lo sforzo di Elon Musk, Donald Trump continua comunque ad essere segnalato indietro rispetto a Kamala Harris nella raccolta fondi: nei primi 16 giorni di ottobre, la campagna della democratica ha raccolto 189 milioni di dollari, contro i 107 del repubblicano. Ma questo vuol dire davvero poco in termini di risultato elettorale: nel 2016 Hillary Clinton aveva il doppio dei fondi di Trump e perse le elezioni.

