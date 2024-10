Elezioni USA, Biden contro voto sessista: “una donna può fare tutto, anche il Presidente”

StrettoWeb

“Una donna può fare ogni cosa che può fare un uomo, e di più, compreso essere la presidente degli Stati Uniti“. È quanto dichiarato da Joe Biden contro il voto misogino e sessista che potrebbe compromettere Kamala Harris, confermando la crescente preoccupazione dei democratici, a due settimane dal voto americano, per i sondaggi che mostrano che Donald Trump ha un netto vantaggio sulla candidata democratica tra gli elettori maschi.

Secondo gli esperti, a 8 anni dalla sconfitta di Hillary Clinton, l’America potrebbe non essere ancora pronta per un presidente donna. Biden ha cercato di invertire il trend nel corso della cerimonia alla Casa Bianca durante la quale lui e la first lady hanno conferito le National Medals of Arts and Humanities, tra i quali figuravano Queen Latifah e Selena Quintanilla.

“Come marito di Jill Biden conosco il potere delle donne in questa stanza – ha detto Biden – so che il potere delle donne in questa stanza realizzerà abbastanza cose con la prossima generazione di pioniere. Provando come una donna può fare tutto quello che fa un uomo, e anche di più, compreso essere la presidente degli Stati Uniti“.

