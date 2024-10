Elezioni Regionali Liguria: sfida all’ultimo voto tra Bucci ed Orlando. Tutta la diretta su StrettoWeb

StrettoWeb

Urne chiuse Liguria ed al via lo spoglio delle schede. Sono stati 1.341.799 gli elettori liguri chiamati al voto per scegliere il nuovo presidente della Regione Liguria insieme ai trenta componenti dell’assemblea legislativa regionale. Nell’ultima tornata elettorale del 2020 si recarono alle urne 716.211 votanti con un’affluenza del 53,42%. Sicuramente è un test importante per il Governo Meloni e per la tenuta delle forze di opposizione. StrettoWeb seguirà in diretta lo spoglio delle schede.

AGGIORNAMENTI Leggero vantaggio di Bucci ma sarà testa a testa Leggero vantaggio per il candidato del centrodestra e sindaco di Genova, Marco Bucci, secondo l’ instant poll di Swg per La7 . A Bucci è riconosciuta una forbice tra il 46% e il 50% delle preferenze, ad Andrea Orlando una forbice tra il 45% e il 49% .

Affluenza in calo rispetto al 2020 I dati sull’affluenza delle elezioni regionali in Liguria non sono positivi: in totale è del 46,7% , mentre alle regionali del 2020 fu del 53,56% . Calo consistente nelle province di Savona e Imperia .

Exit poll, è testa a testa tra Bucci ed Orlando Secondo i primi exit poll , è sostanzialmente un testa a testa tra centrodestra e centrosinistra . Per opinio-Rai, Marco Bucci sarebbe in una forbice tra il 47% ed il 51% , Andrea Orlando tra 45,5% ed il 49,5% .

La Procura di Imperia ha aperto un fascicolo La Procura di Imperia ha aperto un fascicolo “modello 45”, al momento senza alcuna ipotesi di reato, sulla sparizione di cinque buste contenenti materiale elettorale destinato ai seggi di Sanremo , tra cui un timbro di validazione. I contorni della vicenda sono ancora tutti da chiarire e per questo motivo verranno svolti degli accertamenti.

Affluenza in calo Il calo dell’ affluenza è decisamente più marcato nelle province di Imperia e Savona . La ragione, in quest’ultimo caso, è in parte da attribuire all’ondata di maltempo . A Cairo Montenotte , la più colpita dalla furia del maltempo, i votanti alle 23 di ieri sera, erano solo il 21,37% degli aventi diritto a fronte del 41,16% di 4 anni fa. A Carcare ha votato il 29,54% (-14,3%), ad Altare il 20,03% (-17,7%). A Bormida affluenza ferma al 14,89% , a Dego al 14,14% (praticamente la metà rispetto al 2020), a Giusvalla all’ 11,77%.

Il voto di 4 anni fa Quattro anni fa tra i dieci candidati alla guida della Regione, uno in più rispetto a oggi, il presidente uscente Giovanni Toti sostenuto dall’intero centrodestra ottenne la riconferma con 383.053 voti, il 56,13% del totale, seguito dal candidato di Pd e M5S Ferruccio Sansa con 265.506 voti al 38,90%. Terzo più votato il candidato Aristide Massardo che, sostenuto da Psi, +Europa e Italia Viva, si fermò al 2,42%. La Lista Toti risultò la forza politica più votata in Liguria con il 22,61% dei consensi seguita da Partito Democratico-Articolo Uno al 19,89%, Lega al 17,14%, Fratelli d’Italia al 10,87%, Movimento 5 Stelle al 7,78%, Lista Sansa 7,14%, Forza Italia al 5,27% e altri.

I candidati presidente e le liste Nove i candidati alla presidenza della Regione Liguria che gli elettori potranno scegliere sulla scheda elettorale nel seguente ordine: Alessandro Rosson (Indipendenza! Alemanno per Rosson), Davide Felice (Forza del Popolo), Francesco Toscano (Democrazia Sovrana Popolare), Marco Ferrando (Partito Comunista dei Lavoratori), Nicola Rollando (Per l’Alternativa – Potere al Popolo – Pci – Rifondazione Comunista), Maria Antonietta Cella (Partito Popolare del Nord Autonomia e Libertà), Nicola Morra (Uniti per la Costituzione), Marco Bucci (Orgoglio Liguria – Vince Liguria – Lega – Udc – Fratelli d’Italia – Alternativa Popolare – Forza Italia) e Andrea Orlando (Movimento 5 Stelle – Partito Democratico – Liguri a Testa Alta – Alleanza Verdi e Sinistra – Lista Andrea Orlando presidente – Patto Civico Riformista per Orlando).

