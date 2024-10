“Einaudi-Alvaro” di Palmi: la sede del Liceo accoglie i nuovi indirizzi quadriennali dell’ITE

StrettoWeb

A partire dal 21 ottobre 2024, l’Istituto di Istruzione Superiore “Einaudi-Alvaro” di Palmi vive un importante novità. Gli studenti dell’ITE, Istituto Tecnico Economico, con gli indirizzi “amministrazione, finanza e marketing” e “tecnico del turismo”, si trasferiscono presso la sede del Liceo “Corrado Alvaro”. Sarà l’occasione per una sempre più ampia condivisione dei percorsi tra le diverse realtà dell’istituto, offrendo agli studenti e ai docenti dei differenti indirizzi un’apertura ulteriore degli orizzonti educativi e garantendo nuovi spazi di socializzazione e formazione.

L’introduzione dei nuovi indirizzi quadriennali è stata fortemente voluta dal Dirigente Scolastico dell’Einaudi-Alvaro prof.ssa Pasqualina Maria Zaccheria, membro dell’Ufficio di Presidenza del CSPI, nonché dalla D.S. prof.ssa Eva Raffaella Nicolò e dal D.S. dott. Giuseppe Eburnea.

Si tratta di corsi di studio che permettono, come i percorsi quinquennali tradizionali, l’iscrizione a qualsiasi percorso universitario ma garantiscono una corsia preferenziale verso gli ITS Academy, gli Istituti tecnologici superiori che costituiscono l’ossatura dell’alta formazione tecnologica attraverso scuole di eccellenza post diploma diffuse su tutto il territorio nazionale e che permettono di conseguire il titolo di tecnico superiore.

Il percorso di studi dell’ITE “Einaudi-Alvaro”, attraverso i due nuovi indirizzi, prevede percorsi di eccellenza basati su una didattica innovativa, caratterizzata da percorsi PCTO estremamente potenziati (da svolgere anche all’estero) e da stage formativi presso le imprese del territorio, nazionali e internazionali, dall’acquisizione del know how necessario all’avvio di una start up e della sensibilità imprenditoriale. Oltre a ciò, i corsi puntano al potenziamento delle competenze informatiche, allo studio sistematico delle materie tecnico-professionali, alla piena padronanza della lingua inglese e all’acquisizione delle soft skills fondamentali per il futuro dei nostri giovani studenti. Dal terzo anno è prevista anche la didattica CLIL (content and language integrated learning), con l’insegnamento in lingua inglese di una materia di indirizzo. Inoltre, è previsto un deciso potenziamento delle discipline STEM (scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche), privilegiando una modalità laboratoriale e applicata, in una stretta interconnessione tra sapere e saper fare, tra teoria e tecnica.

