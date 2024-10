Ecosistema Urbano 2024, l’exploit di Messina nel report Legambiente: guadagna 28 posizioni, è la 5ª al Sud

StrettoWeb

Messina, secondo la classifica “Ecosistema Urbano, il rapporto di Legambiente”, in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore, è la quinta città del sud Italia, lasciandosi dietro Palermo e Catania. La città dello Stretto fa una bella figura anche in relazione all’altra città dello Stretto, Reggio Calabria, penultima in questa classifica e in regressione così come le altre città calabresi.

“Abbiamo recuperato rispetto allo scorso anno alcune posizioni migliorando nella graduatoria rispetto ad alcuni indicatori”, ha detto il Sindaco Federico Basile. “Il miglioramento in tema di punteggi conseguiti, premia l’impegno profuso da questa squadra di governo, composta da Assessori e Partecipate comunali, che in linea – prosegue Basile – con la nostra strategia volta alla transizione ecologica ha permesso di dare visibilità alla Città nel panorama nazionale e che premia il lavoro fin qui fatto”.

“Stiamo proseguendo e proseguiremo per rinnovare Messina verso un modello green e sostenibile, e quanto ancora è in programma ci permetterà di andare avanti per migliorare e rendere la Città sempre più ecosostenibile ed a misura dei cittadini, con la consapevolezza che l’ insieme di azioni volte alla salvaguardia dell’ambiente unitamente a progetti e campagne di sensibilizzazione al rispetto delle buone regole per imprimere un processo di cambiamento degli usi e comportamenti di impatto negativo sull’ambiente che ci circonda, sono gli elementi chiave per potere ambire a raggiungere una posizione sempre più soddisfacente per migliorare la nostra pagella nel contesto delle città verdi”, conclude il sindaco Basile.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.