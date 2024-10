Eccezionale ritrovamento in Sicilia: scoperto prezioso documento appartenente all’archivio storico di Castelmola

StrettoWeb

Recuperato dai Carabinieri per la tutela del Patrimonio Culturale di Palermo un prezioso documento appartenente all’archivio storico di Castelmola, comune del messinese ubicato sulla rocca che sovrasta Taormina.

“Mi è stato consegnato – riferisce il sindaco del piccolo centro, Orlando Russo – dal funzionario archivista, Serena Falletta, nei locali della Sovrintendenza archivista della Sicilia – archivio di Stato di Palermo , un prezioso documento appartenente, appunto, al nostro archivio. Il documento, che fotografa un’epoca importantissima per la storia siciliana, è in effetti una circolare del 1849, famoso periodo rivoluzionario, emessa dal Ministro dell’Interno e della Sicurezza Pubblica, Gaetano Catalano ed indirizzato al presidente del magistrato municipale di Mola, contro il fenomeno della diserzione”.

Il ritrovamento del documento è avvenuto, nell’ambito di un procedimento penale, da parte dello speciale nucleo dei Carabinieri di Palermo: in collaborazione con i funzionari della Sovrintendenza archivistica, hanno riconosciuto e sequestrato un numero imponente di documentazione pubblica, in possesso di un privato e pronta per essere venduta all’asta.

“Ringrazio, dunque, le forze dell’ordine ed il personale della Soprintendenza – conclude il sindaco – per il lavoro svolto, che consente tutela e controllo dei beni documentari nel mercato antiquario, ma, soprattutto, al nostro Comune di recuperare un pezzo importante della sua storia“.

