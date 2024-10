Eccellenza, risultati e classifica: Bocale sconfitto a Lamezia, pari ReggioRavagnese

StrettoWeb

Eccellenza calabrese in campo per la 7ª giornata. In vetta la Vigor Lamezia, che sbanca Bocale per 0-1. I giallorossi, a 6 punti, rimangono impantanati in zona playout. Subito dietro la Digiesse PraiaTortora, corsara ad Ardore. I cosentini superano la ReggioRavagnese, che pareggia a Palmi per 2-2 nel derby reggino. Sempre a zero punti il San Luca, sconfitto a Castrovillari per 3-1, stesso risultato di Isola Capo Rizzuto-Gioiese.

Di seguito risultati e classifica.

Risultati Eccellenza Calabria, 7ª giornata

Rossanese-Cittanova 1-1

Ardore-Digiesse PraiaTortora 1-2

Bocale-Vigor Lamezia 0-1

Brancaleone-Soriano 0-0

Castrovillari-San Luca 3-1

Isola Capo Rizzuto-Gioiese 3-1

Palmese-ReggioRavagnese 2-2

Rende-Paolana 0-0

Classifica Eccellenza Calabria

Vigor Lamezia 17 Digiesse PraiaTortora 15 ReggioRavagnese 14 Paolana 13 Isola Capo Rizzuto 11 Soriano 11 Cittanova 11 Brancaleone 11 Rossanese 10 Castrovillari 9 Palmese 9 Bocale 6 Gioiese 5 Ardore 4 Rende 2 San Luca 0

Prossimo turno Eccellenza Calabria (8ª giornata)

Cittanova-Ardore

Digiesse PraiaTortora-Isola Capo Rizzuto

Gioiese-Palmese

Paolana-Bocale

ReggioRavagnese-Rende

San Luca-Rossanese

Soriano-Castrovillari

Vigor Lamezia-Brancaleone

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.