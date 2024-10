Eccellenza Calabria, i risultati e la classifica: primo pari ReggioRavagnese, derby reggino a Cittanova

StrettoWeb

Dopo quattro vittorie consecutive, è arrivato il primo pari della capolista. La ReggioRavagnese fa 0-0 ad Ardore alla quinta giornata del girone di Eccellenza calabrese. Dietro di lei ne approfitta la Vigor Lamezia, che cala il tris a domicilio in quel di Palmi. Altro tris a una reggina, la Gioiese, da parte della Rossanese. L’inizio del club di Martino, dopo la retrocessione, è negativo, con soli 4 punti conquistati in cinque gare. Nel derby della provincia reggina da segnalare il colpo del Cittanova a San Luca, mentre Bocale e Soriano mettono in scena uno spettacolare 3-3.

Risultati Eccellenza Calabria, 5ª giornata

Ardore-ReggioRavagnese 0-0

Bocale-Soriano 3-3

Castrovillari-Digiesse PraiaTortora 0-2

Isola Capo Rizzuto-Paolana 1-2

Palmese-Vigor Lamezia 0-3

Rende-Brancaleone 1-2

Rossanese-Gioiese 3-0

San Luca-Cittanova 0-1

Classifica Eccellenza Calabria

ReggioRavagnese 13 Vigor Lamezia 11 Rossanese 9 Cittanova 9 Paolana 9 Digiesse PraiaTortora 9 Isola Capo Rizzuto 8 Palmese 8 Soriano 7 Brancaleone 7 Bocale 6 Castrovillari 5 Gioiese 4 Ardore 3 Rende 1 San Luca 0

