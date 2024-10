Due cani trovati morti a Mazara del Vallo: Enpa presenta esposto

StrettoWeb

Achille e Blanco, i cani di quartiere di Mazaro del Vallo, che non si vedevano in giro da giorni sono stati trovati morti. I loro corpi sono stati trovati in stato di decomposizione e uno dei due è stato rinvenuto con le zampe spezzate, segno di una uccisione crudele e violenta. I carabinieri e la Asp veterinaria sono intervenuti e l’Ente nazionale protezione animali con il suo ufficio legale sta presentando denuncia.

“Confidiamo nel lavoro delle Forze dell’ordine – ha affermato Carla Rocchi, presidente nazionale Enpa – e dei veterinari che potranno risalire alle cause esatte della morte e abbiamo attivato il nostro ufficio legale affinché questa ennesima uccisione a danno di animali indifesi non resti impunita. I nostri volontari di Mazaro del Vallo, che da sempre seguivano le sorti di Blanco e Achille, sono distrutti. I due maremmani erano conosciuti e amati da tantissimi cittadini che, quando li vedevano, donavano loro acqua, da mangiare e tante coccole“.

Achille e Blanco erano cani di quartiere, che, dopo essere stati sterilizzati, erano stati reintrodotti nel territorio e da anni abitavano le vie di Mazaro del Vallo. Erano compagni inseparabili e si potevano spesso trovare spesso davanti i supermercati o i negozi di alimentari alla ricerca di cibo. I volontari dell’Enpa di Mazaro del Vallo avevano provato tante volte a trovare un’adozione per loro ma, purtroppo, non era mai arrivata nessuna richiesta.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.