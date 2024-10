Due anni di Governo Meloni, l’UdC plaude all’evento di Reggio Calabria: “compattezza del Centro Destra”

StrettoWeb

“La manifestazione organizzata al teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria è stata una grande dimostrazione di compattezza della coalizione di centrodestra che sostiene lealmente il governo guidato da Giorgia Meloni. Un esecutivo in grado di ottenere grandi risultati per il Paese e di aumentare ancora il proprio consenso. Ne è testimonianza ulteriore la vittoria alle elezioni regionali della Liguria”.

A sostenerlo è il segretario regionale dell’Udc Salvatore Bulzomì che evidenzia come sia importante che l’unità della coalizione si mantenga anche in vista delle prossime sfide che dovranno affrontare in Italia e in Calabria.

“Il tema dell’autonomia differenziata – spiega Bulzomì – è assai delicato per il futuro della nostra Regione e dell’intero Mezzogiorno e la discussione in atto sul finanziamento dei Lep e, in generale, sulle modalità applicative della riforma, deve essere ampliata il più possibile e coinvolgere tutti i partiti del centrodestra in maniera tale che ancora più forza assuma la nostra posizione a Roma che non può essere delegata al solo Occhiuto. Riteniamo sia un passaggio fondamentale superata la metà della legislatura regionale e dopo due anni di governo nazionale, quello di dare sempre più forza ad un lavoro di squadra che fin qui ha pagato, ma che deve essere rilanciato, specialmente su temi fondamentali come quello dell’autonomia differenziata, ma anche in ordine agli investimenti in sanità e infrastrutture”.

“Come Udc – afferma ancora il segretario regionale del partito – continueremo a fornire il nostro contributo, a tutti i livelli, per fare in modo che l’area moderata del centrodestra abbia sempre più rilevanza e voce per dare un punto di riferimento stabile a elettori che negli ultimi anni lo hanno smarrito anche a causa dell’eccessiva polarizzazione del dibattito politico”.

