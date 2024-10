Donna tenta suicidio sulla Messina – Catania, salvata da eroici poliziotti

StrettoWeb

Dramma sfiorata sulla Messina – Catania dove una persona ha tentato il suicidio attraversando a piedi l’autostrada. La donna è stata salvata dall’equipaggio di una pattuglia della polizia stradale del capoluogo etneo. Infatti, due eroici agenti, che erano sulla corsia di marcia opposta, sono scesi dall’auto di servizio e hanno scavalcato il guard-rail dell’autostrada e, in corsia di sorpasso, hanno afferrato la donna.

I poliziotti sono riusciti a metterla in sicurezza, accompagnandola in un luogo protetto ed hanno immediatamente richiesto l’intervento di un’ambulanza per tutti gli accertamenti del caso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.