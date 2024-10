Domotek Volley, il reggino Pugliatti: “niente è come casa. Reggio Calabria ha grande fervore”

StrettoWeb

Venerdì 11 ottobre 2024 alle ore 19.30 nella magnifica ed affascinante location del Castello dell’Altafiumara, la Domotek Volley presenterà il roster, quadri tecnici ed ambizioni alla stampa. Altafiumara Resort, a Villa San Giovanni nel cuore della Costa Viola, è immerso in un magnifico parco di 10 ettari, a picco sul mare, strutturato su tre edifici di grande eleganza e di elevato comfort: Il Castello, lo Sporting e le Isole. Un posto elegante, imponente e magnifico, speciale per celebrare il nostro volo in campionato.

L’esordio? Si gioca domenica 13 ottobre 2024 in casa del Modica. Sull’argomento e sulle prime impressioni in vista dell’esordio si è espresso, ai microfoni dell’ufficio stampa della società, il palleggiatore Marco Pugliatti.

“Sta andando molto bene. Siamo un bel gruppo. Stiamo limando gli ultimi dettagli in vista della prima di campionato, da giocarsi in casa del Modica. Che gara mi aspetto? Molto complessa a causa della caratura dell’avversario. Noi possiamo dire la nostra. Dico questo perchè, i siciliani sono un gruppo che gioca insieme da tanti anni, a differenza nostra che siamo un gruppo quasi totalmente nuovo. Credo che il test amichevole giocato lì, durante il nostro precampionato, sia servito tantissimo per conoscere gli spazi, il Palazzetto, l’avversario e per conoscerci meglio tra noi. Gara tutta da vedere: sarà u a bella partita“.

Il gruppo Domotek

“Giovane ed ambizioso. Siamo dei ragazzi con estrema voglia di lanciarsi in questo nuovo e competitivo campionato di Serie A3. Reggio è un’ottima piazza di lancio per tutti noi, siamo molto motivati. Per me, essere a Reggio e giocare per i colori della mia città, i colori amaranto è qualcosa di unico. Penso sia il sogno e l’aspirazione di qualsiasi atleta“.

Il ritorno a Reggio Calabria

“Reggio Calabria è un piazza che riesce a trovare grande fervore in poco tempo. L’importante è dare il massimo, provare a fare risultati, mantenere alto il livello d’impegno costante. Giocare nella mia città è bellissimo. Ho girato tutta Italia ma Reggio Calabria è casa mia, niente sarà mai come Reggio“.

Dopo tanti anni la A a Reggio, grazie alla Domotek

“Fa un po’ strano. Reggio è sempre stata vista come città calcistica. La storia del volley a Reggio Calabria è ampia ed intensa. Noi, grazie al nostro lavoro possiamo portarla in alto“.

