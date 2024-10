Domotek Volley, Munafò: “Reggio ha grande pubblico e voglia di rivalsa sportiva”

StrettoWeb

La Domotek Volley Reggio Calabria ricarica le batterie in vista dei prossimi impegni. Cinque punti in due partite e tanto entusiasmo in riva allo stretto per un club che ritornerà in campo sabato prossimo per la difficile sfida da giocarsi in casa del preparato Campobasso, neopromossa come gli amaranto. Ritornando alle emozionante match vinto contro Lagonegro, abbiamo ascoltato le impressioni del collaboratore tecnico Domenico Munafò.

“E’ stata una gara molto sofferta e combattuta, fino alla fine. Si poteva anche ottenere bottino pieno ma, in fondo, va bene così. Una vittoria esaltante per noi, per il gruppo squadra e per tutto il pubblico che è accorso a sostenerci“.

Il ruolo di Munafò

“Sono lo ‘Scoutman’ ufficiale ed un collaboratore tecnico della prima squadra. Devo il mio arrivo al Team Manager Mirko Crucitti. Mi occupo di attività giovanile ed ovviamente di prima squadra, considerando che lavoro fianco a fianco con Mister Polimeni. Al momento, la mia esperienza è totalmente positiva. Ci stiamo trovando bene reciprocamente. La città ha grande voglia di rivalsa“.

L’emozione della vittoria contro Lagonegro al PalaCalafiore

“Sì, tutti ci siamo emozionati, anche noi dello staff. Lavoriamo sodo anche per questo, per poter vivere gioie indescrivibili come il coinvolgimento del pubblico e la nostra vittoria contro Lagonegro, arrivata, combattendo, sudando e vincendo. L’abbiamo vinta alla fine, solamente alla fine. Ottimo Stufano, perfetto in molte scelte il Mister Polimeni, lucido Lorenzo Esposito ma è il gruppo che ha fatto la differenza“.

Prossima sfida contro Campobasso

“Durissima, contro Campobasso, team che abbiamo già affrontato in precampionato. Squadra ostica che sta cambiando tanto. Non sarà facile“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.