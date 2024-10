Domotek Volley, mister Polimeni: “Modica? Non vogliamo sfigurare contro nessuno”

StrettoWeb

La Domotek Volley dopo un cammino emozionante in B e la vittoria del campionato è pronta all’esordio in A3. Domenica 13 ottobre 2024 alle ore 18 si gioca sul campo del Modica. La gara verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube di Lega Volley al seguente link: https://www.youtube.com/live/hdBbYySMzWc?si=e_6R1NMo_KN3XbMW

Mister Antonio Polimeni, alla vigilia della gara, ha dichiarato: “stiamo bene, abbiamo avuto qualche giorno di riposo per recuperare le forze mentali e qualche acciacco. Siamo pronti per la prima di campionato. C’è grandissimo entusiasmo. Modica è una quadra consolidata che sta in A3 da tanti anni. Ha un sestetto base collaudato che si conosce bene.A mio avviso, più di qualche elemento del roster potrebbe ambire a categorie superiori. Il sogno? Non guardiamo l’avversario. Ci interfacciamo con una categoria difficilissima. Non vogliamo sfigurare con nessuno. Siamo giovani ma abbiamo enorme entusiasmo e voglia di fare bene”.

La Domotek Volley, esordirà, invece, tra le mura amiche domenica 20:00 ottobre alle ore 18:00 ospitando Lagonegro.

