Domotek Volley chiama a raccolta Reggio Calabria: domenica l’esordio casalingo contro Lagonegro

E’ tutto pronto per la seconda giornata di campionato in Serie A3 del Volley. Sottorete, per la prima volta nella sua storia tra le mura amiche, scende in campo la Domotek Reggio Calabria. Alle ore 18 del 20 ottobre 2024, gli amaranto di Mister Polimeni sfidano la forte e preparata Rinascita Lagonegro.

Entrambe le formazioni hanno vinto all’esordio: la Rinascita battendo 3-1 la voglia della matricola EnergyTime Campobasso, i reggini violando con forza e voglia il campo della collaudata Avimecc Modica con il medesimo parziale all’inverso.

“Ogni gara sarà tosta. E’ un campionato tiratissimo e complicato”, ha detto bene il Mister dei reggini Antonio Polimeni. Il pubblico di Reggio Calabria, vera arma in più nella passata stagione, può divenire la risultante basilare a caccia di un’impresa contro una quotatissima avversaria. Marco Panciocco e Diego Cantagalli, uniti all’esperto libero Nicola Fortunato sono i punti di forza assoluti per un team allenato da Giuseppe Lorizio, tecnico con trascorsi anche in massima serie.

“L’anno scorso siamo stati molto seguiti. – ha continuato il mister degli amaranto Polimeni -. Abbiamo bisogno del nostro pubblico: non è un campionato facile. Saranno tutte battaglie sportive. Ci sono due-tre squadre che emergono e la prossima avversaria Lagonegro è una di queste“. Arbitrano i signori Giovanni Ciaccio di Altofonte(Pa) e Roberto Guarnieri di Catania. La gara verrà trasmessa in diretta YouTube sul canale di Lega Volley.

