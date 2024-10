Domotek, il team manager Crucitti: “Reggio Calabria vuole vivere il fenomeno volley”

StrettoWeb

Manca poco all’esordio. La Domotek Volley è vicina ad un momento storico. Domenica alle ore 18, gli amaranto di Mister Polimeni scenderanno in campo a Modica per l’esordio stagionale in Serie A3. Un palcoscenico intrigante che verrà trasmesso in diretta sul canale YouTube di LegaVolley.

Venerdì 11 ottobre 2024 alle ore 19.30 nella magnifica ed affascinante location del Castello dell’Altafiumara, la società presenterà il roster, quadri tecnici ed ambizioni alla stampa. Ai microfoni dell’ufficio stampa del club, il nuovo Team Manager della Domotek, Mirko Crucitti, ha fatto il punto della situazione.

“Un periodo intenso. Il precampionato è una fase molto intensa della nostra stagione: da qui arriveranno i risultati tecnici e societari a fine anno. Con cura e dedizione stiamo gettando le basi per il nostro campionato in Serie A. Stiamo lavorando tanto ed ininterrottamente, sia lo staff dirigenziale che il gruppo squadra. Non vediamo l’ora di esordire a Modica, con la prima trasferta dell’anno, la nostra sfida d’esordio ed in più, a dirla tutta, non vediamo l’ora di abbracciare il pubblico di Reggio Calabria“, ha dichiarato Crucitti.

Importante l’apporto del pubblico di Reggio Calabria, città che “vive di sport da sempre. – afferma Crucitti – Il Volley ritorna in città dopo tanti anni. In ambito maschile mancava veramente da tanti anni. Credo e sono sicuro che, la gente di Reggio Calabria, i nostri tifosi, saranno presenti ed a sostegno delle nostre progettualità e dei nostri sogni“.

Il gruppo Domotek è “giovane e determinato. Basta guardare le loro carriere: c’è chi vuole affermarsi, chi vuole riscattarsi, chi vuole emergere complice tanta gioventù. Rispetto alle altre squadre, abbiamo un’età inferiore ma siamo carichi per gli impegno“, conferma il team manager del club reggino che poi aggiunge: “il fenomeno Volley? Importante e significativo. L’auspicio è che possa essere un’affermazione pluriennale, Reggio lo merita, idem la dirigenza Domotek. Sono orgoglioso di fare parte di questo gruppo“.

