“Dobbiamo giocare sempre da Reggina”: l’appello di Pergolizzi prima del Paternò

StrettoWeb

Dopo la rotonda vittoria di Enna, la Reggina torna in campo e al Granillo: domani pomeriggio a Reggio Calabria arriverà il Paternò. Alla vigilia, ai microfoni dei canali ufficiali, ha parlato mister Pergolizzi. “Dopo un risultato positivo, è lo stato d’animo che in questo caso fa la differenza, c’è positività, c’è la consapevolezza comunque di aver vinto una partita, ma sappiamo che comunque dobbiamo migliorarci e soprattutto dare continuità a quello che stiamo facendo. Affrontiamo una buona squadra, messa bene in campo, ma noi dobbiamo sempre giocare da Reggina e cercare di imporre il nostro gioco, con equilibrio e facendo le cose nella maniera giusta”.

Al Granillo arriva una squadra che subisce poco: 5 goal in 8 partite. Si continuerà sullo stesso modulo o si pensa di cambiare qualcosa? “La partita di Enna ci ha dato delle risposte importanti, cercheremo di continuare su questa strada, soprattutto con un modulo che permette ai giocatori di trovarsi la sistemazione interna nel campo”.

Situazione indisponibili? “Sono tutti disponibili tranne Giuliodori e Vesprini. Il primo potrebbe recuperare per la prossima settimana, per il secondo penso ci vorranno altri 15 giorni. Il dottore Favasuli e tutto lo staff medico, monitorano giornalmente l’evolversi della situazione”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.