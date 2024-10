Disastro Cosenza, altro stop al “Marulla” (con l’uomo in più): il Sudtirol vince 0-2

StrettoWeb

Dal Sassuolo al Sudtirol. Il Cosenza perde ancora in casa, per la seconda gara di fila. Disastro al “Marulla”, con gli ospiti corsari per 0-2 nonostante l’uomo in meno. La squadra di Alvini resta ultima in classifica, ma venerdì spera almeno in una riduzione della penalizzazione. Il match si sblocca subito, al 7′, con la rete di Rover. A ridosso dell’intervallo possibile svolta della sfida, con il rosso a Kurtic.

Slancio nella ripresa grazie all’uomo in più? Nient’affatto. Nonostante i cambi, il Cosenza non sfonda, ma anzi subisce, con la rete di Zedadka al 75′ che chiude i conti. Da segnalare un secondo tempo iniziato con mezz’ora di ritardo per via di problemi al Var tra l’arbitro e la sala.

Risultati Serie B, 8ª giornata

Frosinone-Carrarese 0-1

Pisa-Cesena 3-1

Sassuolo-Cittadella 6-1

Spezia-Reggiana 1-1

Catanzaro-Modena 2-2

Cosenza-Sudtirol 0-2

Cremonese-Bari 1-1

Mantova-Brescia 1-1

Palermo-Salernitana 0-1

Classifica Serie B

Pisa 19 Spezia 16 Sassuolo 15 Juve Stabia 14 Brescia 13 Sudtirol 12 Cesena 11 Palermo 11 Cremonese 11 Salernitana 11 Mantova 11 Bari 10 Reggiana 9 Modena 9 Sampdoria 8 Catanzaro 8 Cittadella 7 Carrarese 7 Frosinone 6 Cosenza 5 (-4)

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.