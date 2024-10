Detrazioni prima casa, il viceministro dell’Economia: “possibile ripristinare il 50%”

StrettoWeb

“Penso che potremo tornare a una detrazione del 50% sulle ristrutturazioni della prima casa, senza prendere impegni e compatibilmente con le risorse disponibili, ma non prometto niente“. Lo afferma il viceministro dell’Economia Maurizio Leo al convegno ‘Far crescere insieme l’Italia’. Il viceministro ha risposto in questo termini a una domanda sul possibile ripristino della detrazione del 50% che scade quest’anno per scendere al 36%.

