Da oggi arriva la patente digitale sul cellulare: ecco come scaricarla

Parte mercoledì 23 ottobre, per 50 mila cittadini, la patente digitale. Sarà disponibile sull’App IO insieme con tessera sanitaria e Carta europea della disabilità. Un anticipo del portafoglio digitale – l’IT Wallet – che sarà pronto a partire dal 2025. La possibilità di avere la patente sul proprio smartphone sarà estesa a 250 mila persone dal 6 novembre e poi dal 4 dicembre, quando la fase iniziale di test sarà conclusa, sarà disponibile per tutti coloro che lo vorranno.

Da oggi, per chi ha ricevuto l’invito tramite la App IO, la patente e gli altri documenti caricati avranno valore legale solo in caso in cui si viaggi all’estero sarà necessario esibire ancora i documenti cartacei.

Come ottenerla

Per poter ottenere la patente digitale sarà necessario scaricare sul proprio smartphone l’app IO e accedere con il proprio Spid o la Cie (Carta d’identità elettronica) e generare la patente digitale seguendo le istruzioni fornite dalla piattaforma.

