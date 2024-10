Crotone, la Prefettura emette un provvedimento antimafia a carico di impresa edile

StrettoWeb

La prefettura di Crotone, in collaborazione con le Forze dell’ordine e la Direzione Investigativa Antimafia, riunite nel cosiddetto “Gruppo Interforze Antimafia”, prosegue l’intensa attività volta a contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata nell’economia della provincia. In questa direzione, in data 29.10.2024, il Prefetto Franca FERRARO, ha adottato un provvedimento antimafia cosiddetto di “prevenzione collaborativa” ai sensi dell’art. 94 bis del codice antimafia (dlgvo 159/2011) nei confronti di azienda operante nel settore delle costruzioni edilizie.

Il provvedimento mira a preservare l’ordine economico pubblico, promuovere la sana concorrenza tra le imprese e garantire l’efficienza e la legalità dell’azione amministrativa.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.