Crotone, inaugurato il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia Tecnologie Digitali. Come sarà | INFO

Giornata storica a Crotone: questa mattina, nella sede di via dei Iapigi, è stato inaugurato il corso interateneo di Laurea in Medicina e Chirurgia Tecnologie digitali per l’anno accademico 2024/2025. Ad intervenire all’inaugurazione il rettore dell’UniCal Nicola Leone, il rettore dell’Università Magna Graecia Giovanni Cuda, il Commissario dell’ASP di Crotone Antonio Brambilla, il sindaco Vincenzo Voce, il presidente della Provincia Sergio Ferrari e il presidente della Regione Roberto Occhiuto.

La struttura di via dei Iapigi, questa mattina, si presentava in tutta la sua funzionalità con l’Aula didattica, i laboratori, la segretaria ed i servizi oltre che corredata da strumentazioni altamente tecnologiche. “L’università a Crotone è un sogno che si realizza. La nostra comunità, i nostri giovani la meritavano. E si realizza grazie alla sinergia che abbiamo stabilito con i magnifici reattori, con la Regione Calabria, con Provincia ed Asp. La facoltà di medicina rappresenta non solo una possibilità di studio e di crescita professionale ma anche un’opportunità per la sanità del nostro territorio” ha detto il Sindaco Voce, che ha voluto dedicare la giornata alle vittime dell’alluvione del 14 ottobre 1996. Nel pomeriggio si terrà la prima lezione del corso.

La soddisfazione di Occhiuto

“Io credo che questa sia una pagina storica, perché per superare l’isolamento di un territorio si fanno le infrastrutture materiali, ma sono ancora più importanti le infrastrutture dei saperi perché queste costruiscono ricchezza in prospettiva. Lo dicevo in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico a Cosenza: io sono convinto che la Calabria possa essere davvero l’hub dei saperi per il futuro”. Lo ha detto Roberto Occhiuto, elogiando la sinergia tra Unical, Umg, Comune e Provincia di Crotone.

“Se non ci fosse stato questo straordinario clima di concordia che c’è nel sistema universitario calabrese ha aggiunto – un corso interateneo non sarebbe nato. Sono molto riconoscente ai rettori Cuda e Leone per il lavoro che stanno svolgendo in Calabria. Loro sono davvero l’esempio di una Calabria eccellente, grazie a loro nel sistema universitario calabrese, si sono fatti progressi che nei vent’anni precedenti erano inimmaginabili. Università che crescono, una università che addirittura viene riconosciuta dall’Istat dal Censis come la migliore Università d’Italia”.

“Chiedevo prima al Rettore: ‘ma ce ne sono altri corsi come questo di Crotone?’ Mi ha detto: no, non ce ne sono altri, ci sono facoltà di medicina che associano la professione medica alla meccanica, ma non ci sono facoltà di medicina che associano il sapere medico al sapere nel digitale, nell’intelligenza artificiale”. Per il governatore calabrese “questa sarà la frontiera del futuro, sarà lo sviluppo della medicina negli anni che verranno: pensate per esempio a quello che si può fare con l’intelligenza artificiale sulla diagnosi”.

Le parole dei Rettori

“L’Università della Calabria è vicina ai calabresi – ha sostenuto il Rettore Leone – e si impegna a fondo nella ‘terza missione’, aprendosi sempre più al territorio per promuovere la diffusione della conoscenza e favorire l’innovazione e lo sviluppo, a beneficio di tutti i cittadini. L’istituzione del terzo polo di medicina a Crotone rappresenta un successo per tutta la regione. L’UniCal ha investito risorse considerevoli per realizzare un centro didattico all’avanguardia, attrezzandolo con le più moderne strumentazioni tecnologiche, come il tavolo anatomico 3D arrivato appositamente dagli Stati Uniti. Offriamo un corso di alta qualità e al tempo stesso garantiamo tutti i vantaggi del settore pubblico: dalle borse di studio all’esenzione delle tasse, che rimangono comunque molto contenute anche per le fasce di reddito più elevate”.

“Siamo orgogliosi di annunciare l’avvio delle lezioni di questo corso di laurea – ha detto il Rettore Cuda – che consentirà a moltissimi giovani di restare nella nostra Calabria per proseguire gli studi. Il corso preparerà i futuri medici e garantirà una formazione di eccellenza grazie a strumentazioni e didattica all’avanguardia. L’avvio di questo corso rappresenta un’assoluta innovazione in ambito sanitario e siamo felici di essere riusciti a implementare la nostra offerta con questa straordinaria opportunità di formazione”.

