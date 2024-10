Crotone-Avellino, parte la prevendita: i prezzi dei biglietti per il posticipo di Serie C

StrettoWeb

“Il Football Club Crotone comunica che a partire dalle ore 12 di oggi, giovedì 3 ottobre, prende il via la vendita dei biglietti per Crotone-Avellino, gara valida per l’ottava giornata di serie C Now, in programma lunedì 7 ottobre alle ore 20.30 allo stadio Ezio Scida”. Così in una nota la società pitagorica annuncia l’apertura della prevendita per il match contro l’Avellino.

I prezzi

Modalità d’acquisto

“I biglietti potranno essere acquistati online sul sito web di Ticket One e nei punti vendita TicketOne abilitati. Sarà possibile effettuare l’acquisto dei biglietti anche presso il Ticket point ufficiale di via G. Di Vittorio ESCLUSIVAMENTE domenica 6 ottobre (dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19) e lunedì 7 ottobre (dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 fino al fischio d’inizio e all’esaurimento della fila)”.

Biglietti ospiti

“Le Autorità competenti hanno disposto per i residenti nella provincia di Avellino, e solo ai sottoscrittori del programma di fidelizzazione Us Avellino, l’acquisto dei tagliandi ESCLUSIVAMENTE nel settore ospiti e l’incedibilità del titolo. La vendita di tale settore (prezzo del biglietto 10€) resterà attiva, come da normativa vigente, fino alle ore 19 del giorno precedente la gara. Per eventuali problematiche relative all’acquisto dei tagliandi è possibile richiedere assistenza direttamente sul sito web di TicketOne”, si legge ancora.

