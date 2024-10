Crotone, 1-1 sui dadi a Monopoli: calabresi non passano da “Parco della Vittoria” da 5 turni | CLASSIFICA

StrettoWeb

Il Crotone lancia i dadi e pesca un doppio uno nella trasferta di Monopoli. Uno come il punto con cui torna a casa, uno come il gol fatto, uno come il gol subito. Succede tutto nella ripresa. Di Pasquale illude i rossoblu con la rete che sblocca la gara al 62′. Il vantaggio ospite dura appena 4 minuti: al 66′ Angileri azzera lo svantaggio portando il punteggio sull’1-1 con il quale si concluderà la partita.

Prosegue il momento complicato del Crotone che, per usare una metafora con il famoso gioco da tavolo, non passa da “Parco della Vittoria” da 5 giornate. Negli ultimi 5 turni di campionato, infatti, i calabresi hanno raccolto appena 2 punti, frutto di 2 pareggi e 3 sconfitte. L’ultimo successo risale al 14 settembre, il 2-0 casalingo allo Scida contro il Messina. Il Crotone occupa, attualmente, il 12° posto nel girone C di Serie C on 8 punti: 2 in meno dell’Avellino in zona Playoff, gli stessi del Foggia, prima delle squadre dei Playout (entrambe hanno una partita da giocare).

Classifica Serie C Girone C

Audace Cerignola 18 Monopoli 17 Giugliano 17 Benevento 17 Picerno 16 Trapani 14 Catania 14 Potenza 14 Sorrento 13 Avellino 10 Cavese 19 Crotone 8 Casertana 8 Turris 8 ACR Messina 8 Foggia 8 Latina 7 Altamura 7 Juventus U23 6 Taranto 3

