Crisi idrica in Sicilia, Sud chiama Nord: “la colpa è di Schifani”

“Le responsabilità della mancata gestione della crisi idrica in Sicilia da parte del Presidente Renato Schifani diventano sempre più evidenti. La sua incapacità di esercitare i poteri conferiti nella sua qualità di Commissario Straordinario per l’emergenza è sotto gli occhi di tutti. Nonostante l’istituzione di una cabina di regia, continuano ad arrivare severi richiami al governo Schifani anche dalla sua stessa maggioranza. È indubbiamente significativo, e assume un’importanza politica, il fatto che il Ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci, continui a sottolineare le responsabilità dirette del Presidente Schifani”. E’ quanto afferma Danilo Lo Giudice, Coordinatore Regionale di Sud Chiama Nord.

“Non si tratta dunque solo di voci di opposizione; a esprimere critiche esplicite sulla gestione è anche chi fa parte del suo stesso governo. Noi di Sud Chiama Nord abbiamo denunciato da tempo la pavidità di Schifani e la sua incapacità di gestire l’emergenza. Pretendiamo di sapere quali azioni ha intrapreso e quale ruolo stia svolgendo la cabina di regia. Di fronte a queste evidenti mancanze, e alle accuse dirette del ministro Musumeci chiediamo con forza che il Presidente venga in Aula a relazionare sulla gestione della crisi. Infine, ci rivolgiamo al Ministro Musumeci: se riconosce le carenze e le responsabilità del Presidente Schifani, allora il suo governo deve agire di conseguenza. Non possiamo più tollerare l’immobilismo e l’inefficienza in un momento così critico per la nostra regione“, conclude Lo Giudice.

