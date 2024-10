Creative Hub: domani a Messina la presentazione del progetto

StrettoWeb

Domani, mercoledì 23 ottobre, alle ore 10.30, si terrà nella Sala Falcone Borsellino di palazzo Zanca a Messina, alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore alle Politiche Giovanili e Formazione, Liana Cannata, la conferenza stampa di presentazione del Creative Hub, un nuovo punto di riferimento per i giovani creativi messinesi.

All’incontro prenderanno parte i rappresentanti delle realtà che costituiscono il nuovo soggetto Creative Hub nell’ordine, Lelio Bonaccorso e Giuliana La Malfa per l’Officina del Sole; Fabrizio Adamo di Pomona Pictures; Giuseppe Arrigo per Ardeek; e Alessandro Di Bella di Sincromie, il cui intento è far crescere talenti nell’industria creativa, in linea con quanto l’Amministrazione comunale sta portando avanti attraverso il progetto YoungME.

