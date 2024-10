Cozza: “farò tifo per il Siracusa. Non voglio offendere nessuno, ma questa non è la mia Reggina”

StrettoWeb

Ciccio Cozza si gode il suo gran momento. Subentrato sulla panchina del Locri, ha ottenuto due vittorie di fila, tra cui quella pesantissima di domenica contro la vice capolista Siracusa. Commentando la sfida, ai microfoni di Tris Siracusa, ha parlato di vittoria meritata, aggiungendo che “il vero Siracusa non è stato quello visto contro di noi. Alla lunga potrà vincere il campionato e farò il tifo per loro“.

Parole ovviamente non passate inosservate, considerando che tra le avversarie degli aretusei c’è anche la sua Reggina, quella di cui è stato capitano e protagonista delle stagioni più belle, nonché – oggi – grande bandiera. Per questo l’ex amaranto ha dovuto poi aggiungere delle precisazioni, sui social, non nascondendosi ma anzi evidenziando quello che pensa della situazione, con la sua solita sincerità.

“Tengo a precisare, rispetto all’intervista da me resa in occasione della disputa Locri-Siracusa, che quanto da me detto non era finalizzato ad offendere la Reggina ed i tifosi. Per il ruolo che rivesto dovrei astenermi dal dire, ma a malincuore affermo che questa NON È LA MIA REGGINA! Non vedo la grinta, la passione e la sete di vincere che avevamo noi, anni orsono. Nonostante ciò, se la Reggina dovesse vincere il campionato, ne sarei felice perché Reggio merita anche più che questo”, ha scritto.

Si ricordi quanto accaduto qualche mese fa. Non è la prima volta che Cozza usa parole di un certo peso verso proprietà e società. Così fece pochi mesi dopo l’insediamento di Ballarino e si beccò qualche insulto da parte dei soliti difensori a prescindere. Oggi non le manda a dire, in tutta onestà, esprimendo quello che è il pensiero ormai della stragrande maggioranza della città. Siamo sicuri, tuttavia, che anche in questo caso non mancheranno le polemiche.

