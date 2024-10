Il Cosenza “chiede strada” all’ex Viali tra solite incertezze e preoccupazioni. Stangata dal Giudice Sportivo

StrettoWeb

Un mese e mezzo senza vittorie, 3 lunghezze nelle ultime cinque gare. Il Cosenza ha bisogno assoluto di punti, per una classifica che è già complessa. Le lunghezze sul campo sarebbero 11, in piena linea con gli obiettivi, ma il -4 pesa come un macigno e 7 punti ad oggi sono pochi per una squadra che sente dalla sua la “pressione” di una piazza sempre più arrabbiata con la proprietà, anche per la penalizzazione ma soprattutto per l’evoluzione di un rapporto quantomai delicato con il Presidente.

Non per niente negli ultimi tempi Guarascio è stato costretto a precisare più volte lo stato delle cose, provando a rassicurare una tifoseria sfiduciata e non più sicura. Da non dimenticare i confronti con il Sindaco Caruso per delle “voci” arrivate sino in Comune, per non parlare delle smentite sui rumors di presunte cessioni.

In tutto ciò questa sera la squadra di Alvini va a Reggio Emilia, in casa della Reggiana dell’ex Viali. “Chiederà strada” a chi dalle parti di Cosenza ha ottenuto due importanti salvezze da subentrato. Sarebbe uno scontro diretto: la compagine di casa ha ottenuto una sola vittoria nelle ultime sette e solo due pareggi. L’occasione per tornare alla vittoria e rilanciarsi è ghiotta e alla portata.

Questa sera, la prima delle due del turno infrasettimanale di Serie B, mancherà Hristov, espulso sabato contro la Juve Stabia. La stangata dal Giudice Sportivo, però, è arrivata per via della salatissima multa di 10 mila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sei fumogeni nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria

e tre fumogeni nel recinto di giuoco”.

