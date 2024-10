Cosenza-Sudtirol, Alvini teme gli avversari: “è la partita più difficile”

StrettoWeb

Vigilia di Cosenza-Sudtirol. In conferenza stampa tutta la concentrazione di mister Alvini, che teme gli avversari: “massimo rispetto, squadra temibile ed esperta. In questo momento è la partita più difficile. Voglio una squadra aggressiva, coraggiosa e comunque umile”, le sue parole davanti ai giornalisti. “Essere più attendisti? La scorsa settimana mi avete chiesto se sapessimo soffrire, restando più bassi. E’ successo e questo è un premio, un merito, perché mi dà alternativa da sfruttare”.

Su scelte di formazione e singoli: “sulla destra posso scegliere tra Ciervo, Ricciardi e anche Cimino che ormai sta bene. Florenzi con me ha sempre giocato ed è fondamentale. Rizzo Pinna attaccante? No, lo vedo più un passettino indietro. Sono contento di come sta giocando e del percorso che sta facendo. In attacco vogliamo alzare il livello. Dalle Mura? A me piace tanto. Così come mi piacciono i tre ai quali ho dato continuità. Avrà il suo spazio perché è un calciatore che tengo in considerazione, così come Hristov. Mazzocchi? Ha fatto partite importanti. Il gol arriverà”.

