Cosenza stoico: pari in 10 (per più di un tempo) a Cittadella con brivido finale

Un Cosenza stoico resiste in dieci per più di un tempo e strappa un pari pesante e col brivido finale a Cittadella. Al “Tombolato” è 0-0 nonostante l’espulsione di Venturi a metà della prima frazione e nonostante il gol dei locali al 93′, poi annullato dal Var per fuorigioco millimetrico. In classifica i punti sono 6 (10 sul campo), sempre in ultima posizione. Gara di sofferenza per la squadra di Alvini, che gioca di rimessa e subisce le offensive locali, i quali sfiorano per diverse volte il vantaggio. Possibile svolta è a ridosso dell’intervallo, con l’entrata di Venturi che gli provoca il rosso.

Il giocatore va in anticipo sotto la doccia e lascia i suoi in inferiorità per tutta la ripresa. Secondo tempo che i rossoblu giocano di rimessa, senza sbagliare, ovviamente col brivido. Brivido che arriva al 93′, a un minuto dalla fine, con la zampata di Pavan, bravo a mettere dentro in mischia. La gioia finale, però, dura pochissimo: dopo consulto Var, infatti, arriva l’annullamento per fuorigioco millimetrico. Finisce così: pari d’oro.

Risultati Serie B, 9ª giornata

Vola ancora Superpippo Inzaghi, che sbanca Bolzano in rimonta e col suo Pisa rimane primo, a +7 dal terzo posto.

Cittadella-Cosenza 0-0

Modena-Palermo 2-2

Salernitana-Spezia 0-2

Sudtirol-Pisa 1-2

Classifica Serie B

Pisa 22 Spezia 19 Sassuolo 15 Juve Stabia 14 Brescia 13 Sudtirol 12 Palermo 12 Bari 11 Cremonese 11 Cesena 11 Salernitana 11 Mantova 11 Modena 10 Catanzaro 9 Reggiana 9 Sampdoria 8 Cittadella 8 Carrarese 7 Frosinone 6 Cosenza 6

