Cosenza, proclamati gli eletti del Consiglio Comunale dei giovani: “siamo tra i primi in Italia” | NOMI

Oggi a Cosenza sono stati proclamati gli eletti del Consiglio Comunale dei giovani. Il primo, in città. E Cosenza è altresì tra le prime in Italia ad adottare questo strumento. Per questo l’emozione non è mancata: “Sembrava quasi il primo giorno di scuola”, si legge nella nota stampa del Comune. “I 32 eletti consiglieri comunali hanno preso posto tra i banchi della sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi. Al loro seguito, genitori, insegnanti e compagni di classe, pronti ad immortalare il fatidico momento”.

“A dare solennità alla proclamazione degli eletti che hanno riportato il maggior numero di voti al termine dello scrutinio della consultazione del 18 ottobre scorso, è stato il Presidente del Consiglio comunale, Giuseppe Mazzuca, che ha rivolto un saluto a tutti i ragazzi eletti ed anche a chi, pur avendo partecipato alle elezioni, non ha avuto la soddisfazione di entrare a far parte del civico consesso dei giovani. Magari, sarà per la prossima volta”.

La soddisfazione di Mazzuca

“Cosenza – ha sottolineato Mazzuca – è stata una delle prime città d’Italia ad adottare questo importante e significativo strumento di partecipazione democratica. Da oggi – ha poi detto rivolgendosi ai ragazzi – voi sarete al servizio della città, così come lo è il nostro Consiglio comunale. Abbiamo voluto fortemente riconoscere a questo nuovo strumento partecipativo una significativa importanza che è quella di dare voce a coloro che potranno, con le loro idee e suggerimenti, fornire un contributo di impulso e di innovazione allo sviluppo della nostra città”.

Il Presidente Mazzuca ha poi ringraziato tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto e al raggiungimento dell’importante traguardo: dal Consigliere Alessandra Bresciani, indicata da Mazzuca come delegato della Presidenza del consiglio per i rapporti istituzionali con il nuovo organismo dei giovani, ai consiglieri Bianca Rende e Antonietta Cozza, che hanno seguito le diverse fasi dello scrutinio.

Di Alessandra Bresciani il Presidente Mazzuca ha poi messo in luce la determinazione e la forte motivazione nel perseguire l’obiettivo di vedere nascere il nuovo organismo. Prima di chiudere il suo intervento, formulando gli auguri a tutti gli eletti, Mazzuca ha annunciato che prossimamente sarà convocata la prima seduta del Consiglio comunale dei giovani durante la quale si procederà all’elezione del presidente, dell’ufficio di presidenza e delle 10 commissioni consiliari, sul modello di quanto avviene per il Consiglio comunale della città. Subito dopo le consigliere comunali Alessandra Bresciani e Antonietta Cozza si sono alternate nello scandire i nomi degli eletti che sono stati proclamati a tutti gli effetti.

Le parole di Alessandra Bresciani

“Quello cui abbiamo dato vita oggi – ha sottolineato Alessandra Bresciani – è un ulteriore segnale positivo per la città di Cosenza che dimostra come favorire la cittadinanza attiva significa rafforzare la democrazia, migliorare la qualità della vita e costruire legami sociali più solidi. Iniziative come il consiglio comunale dei giovani e la Consulta Intercultura – ha aggiunto Bresciani – sono esempi concreti di come la partecipazione collettiva possa rappresentare non solo una risorsa per la comunità, ma anche un’opportunità per riaccendere l’interesse degli adulti nella politica locale, promuovendo un dialogo intergenerazionale che potrebbe giovare a tutti. Il concetto di mixité è cruciale per i giovani perché contribuisce a creare una società più giusta, inclusiva e ricca di diversità, in cui ognuno ha la possibilità di sviluppare il proprio potenziale senza essere limitato dal proprio background sociale o culturale”.

Riepilogo della composizione del Consiglio comunale dei giovani

Questi i nominativi degli eletti e delle elette suddivisi per lista con accanto il numero delle preferenze riportate:

Lista 1 (Become Better): Ilenia Erminia Gaudio (19), Matteo Nisi (46).

Ilenia Erminia Gaudio (19), Matteo Nisi (46). Lista 2 (Dritti al futuro – Zumbini) : Francesco Pio De Rose (43), Angelica Sofia Filice (9), Stella Furia (32), Alessandro Barone (25), Giovanni Fazio (26).

: Francesco Pio De Rose (43), Angelica Sofia Filice (9), Stella Furia (32), Alessandro Barone (25), Giovanni Fazio (26). Lista 3 (Scuola è libertà) : Emma Gentile (24), Annamaria De Francesco (28), Andrea Esposito (26).

: Emma Gentile (24), Annamaria De Francesco (28), Andrea Esposito (26). Lista 4 (Giovine Cosenza): Salvatore Giordano (47), Maria Rita Fusca (203), Daniele Ruggieri (20), Rebecca Guerrini (65), Simone Mauro (89), Pasquale Porco (22), Maria Barletta (57), Beatrice Naccarato (30), Camelia Cava (27), Francesco Pio De Luca (26), Andronache Marin (38), Lorenzo Maria Cavalcanti (42), Michela Celico (33), Davide Nuccarini (72), Fulvio Brunetti (209), Gabriele Giordano (39), Giulia Provenzano (23), Giuseppe La Rocca (64), Delia Maria Guglielmo Botezatu (75), Marianna Tinto (155), Martina Cardamone (45), Rosita Dodaro (41).

